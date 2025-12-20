TEM Otoyolu'nda feci kaza. Anne ile oğlu yaşamını yitirdi
20.12.2025 13:01
DHA
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda gişenin beton bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü Ümit Yıldız ile yanındaki annesi Menşure Yıldız hayatını kaybetti.
DHA
TEM Otoyolu Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerinde dün feci bir kaza meydana geldi.
Gişelerde Ümit Yıldız'ın (23) kontrolünü kaybettiği otomobil, beton bariyere çarptı.
DHA
Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, Ümit Yıldız ile yanındaki annesi Menşure Yıldız ağır yaralandı.
DHA
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere sevk edildi.
DHA
Tedaviye alınan anne ile oğlu kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.