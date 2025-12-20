TEM Otoyolu'nda feci kaza. Anne ile oğlu yaşamını yitirdi

20.12.2025 13:01

DHA

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda gişenin beton bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü Ümit Yıldız ile yanındaki annesi Menşure Yıldız hayatını kaybetti.

DHA

TEM Otoyolu Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerinde dün feci bir kaza meydana geldi.

 

Gişelerde Ümit Yıldız'ın (23) kontrolünü kaybettiği otomobil, beton bariyere çarptı.

DHA

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, Ümit Yıldız ile yanındaki annesi Menşure Yıldız ağır yaralandı.

DHA

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere sevk edildi.

DHA

Tedaviye alınan anne ile oğlu kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.