TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul’dan yola çıkmasıyla birlikte TEM yolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu da arttı. Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Körfez gişeleri mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, Sakarya'da bulunan Hamitli mevkiine kadar devam ediyor.

Anadolu Ajansı - DHA 29.07.2020 - 21:41

TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı - 1
Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki Körfez, Derince, İzmit ilçeleri geçişlerinde araç kuyruklarına neden oldu.
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı - 2
Otoyolun Alikahya Mahallesi geçişi ve Kandıra gişelerinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Bekirdere ve Gültepe rampası mevkisinde ise akıcı bir yoğunluk meydana geldi.
Otoyolda şeritlerin 3'ten 2'ye düştüğü mevkilerde sıkışıklık yaşandı. D-100 kara yolunun İzmit geçişinde ise zaman zaman araç kuyrukları oluştu.
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı - 3
Otoyol ve D-100 kara yolunda zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar da trafikte yoğunluk meydana getirdi.
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı - 4
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, otoyol ve kara yolun değişik noktalarında görev yaparak denetimlerde bulundu.
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı - 5
Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyretti.
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı - 6
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı - 7
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı - 8
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı - 9
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı - 10
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı - 11
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı - 12
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı - 13

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