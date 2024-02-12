TEM Otoyolu'nda yol verme tartışması

Görüntülerde tartışmaya karışan otomobil sürücüsü, diğer araçları da tehlikeye atarak orta şeritte durdu. Tartıştığı sürücünün geçişini engellemeye çalıştı. Yol kavgası yapan iki sürücü nedeniyle diğer sürücülerde orta şeritte kaldı. Bir süre orta şeritte kalan sürücüler hareket ettikten sonra yine birbirilerine yol vermemeye çalıştı.