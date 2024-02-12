TEM Otoyolu'nda yol verme tartışması
İstanbul'da Beykoz TEM Otoyolu'nda iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Trafikte orta şeritte duran sürücü, arkasındaki tartıştığı sürücünün geçmesi için yol vermedi. Tartışan sürücüler nedeniyle orta şeritte kalan başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Olay, 9 Şubat Cuma günü öğle saatlerinde TEM Otoyolu Kavacık mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.