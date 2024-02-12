TEM Otoyolu'nda yol verme tartışması

İstanbul'da Beykoz TEM Otoyolu'nda iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Trafikte orta şeritte duran sürücü, arkasındaki tartıştığı sürücünün geçmesi için yol vermedi. Tartışan sürücüler nedeniyle orta şeritte kalan başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

TEM Otoyolu'nda yol verme tartışması - 1

Olay, 9 Şubat Cuma günü öğle saatlerinde TEM Otoyolu Kavacık mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM Otoyolu'nda yol verme tartışması - 2

Sürücülerden biri seyir halindeyken bir anda orta şeritte durdu ve arkasındaki tartıştığı sürücüye yol vermeyerek geçmesini engelledi.

TEM Otoyolu'nda yol verme tartışması - 3

Diğer sürücülerde bir süre akan trafikte orta şeritte kaldı. Tartışan sürücüler hareket ettikten sonra da otomobillerini birbirlerinin üzerine sürdü.

TEM Otoyolu'nda yol verme tartışması - 4

İki otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışma anları trafikte kalan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

TEM Otoyolu'nda yol verme tartışması - 5

Görüntülerde tartışmaya karışan otomobil sürücüsü, diğer araçları da tehlikeye atarak orta şeritte durdu. Tartıştığı sürücünün geçişini engellemeye çalıştı. Yol kavgası yapan iki sürücü nedeniyle diğer sürücülerde orta şeritte kaldı. Bir süre orta şeritte kalan sürücüler hareket ettikten sonra yine birbirilerine yol vermemeye çalıştı.

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