TEM Otoyolu’nda yol verme tartışması | Yolcu otobüsünün önünü kesti

Otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra otomobil sürücüsü, yolcu otobüsünün önüne geçerek yavaşladı; ilerlemesine engel oldu.

Otomobil sürücüsü şoför ve muavinle de tartıştı.