TEM Otoyolu’nda yol verme tartışması | Yolcu otobüsünün önünü kesti

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, TEM Otoyolu’nda otobüs şoförü ve otomobil sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobil sürücüsü, yolcu otobüsünün önüne geçerek geçişine izin vermedi. Yolcuların canını hiçe sayan otomobil sürücüsü ile yolcu otobüsü arasındaki tartışma araç kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu’nda yol verme tartışması | Yolcu otobüsünün önünü kesti - 1

İstanbul TEM Otoyolu’nda bir otomobil sürücüsü ile yolcu otobüsü sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Olay, Ümraniye ilçesinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM Otoyolu’nda yol verme tartışması | Yolcu otobüsünün önünü kesti - 2

Otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra otomobil sürücüsü, yolcu otobüsünün önüne geçerek yavaşladı; ilerlemesine engel oldu.

Otomobil sürücüsü şoför ve muavinle de tartıştı.

TEM Otoyolu’nda yol verme tartışması | Yolcu otobüsünün önünü kesti - 3

YAŞANANLAR KAMERA TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Otobüs şoförü ve otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışma anları otobüs kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde tartışmanın ardından otomobil sürücüsünün yolcu otobüsünün önünü geçtiği anlar görülüyor.

TEM Otoyolu’nda yol verme tartışması | Yolcu otobüsünün önünü kesti - 4

Tartışma sonrasında otomobil sürücüsünün diğer araçları tehlikeye atarak, otobüs yolcularının canını hiçe saydığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün önünü kesip geçişine izin vermemesi de dikkat çekiyor.

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