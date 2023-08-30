TEM Otoyolu’nda yol verme tartışması | Yolcu otobüsünün önünü kesti
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, TEM Otoyolu’nda otobüs şoförü ve otomobil sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobil sürücüsü, yolcu otobüsünün önüne geçerek geçişine izin vermedi. Yolcuların canını hiçe sayan otomobil sürücüsü ile yolcu otobüsü arasındaki tartışma araç kamerasına yansıdı.
İstanbul TEM Otoyolu’nda bir otomobil sürücüsü ile yolcu otobüsü sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.
Olay, Ümraniye ilçesinde meydana geldi.