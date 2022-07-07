TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

İstanbul TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza trafik yoğunluğuna neden oldu. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 07.07.2022 - 13:17

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza - 1

TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen 41 U 7036 plakalı kamyon, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kavşağı yakınlarında, önünde seyreden yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza - 2

Otoyolda aynı yönde ilerleyen TIR da kamyona çarparken, arkadan gelen hafriyat kamyonu da TIR'a vurdu.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza - 3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza - 4

Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza - 5

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza - 6

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza - 7
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza - 8
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza - 9
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza - 10
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza - 11

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