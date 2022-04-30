TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Ankara yönünde zaman zaman trafik yavaşladı ancak ulaşımda aksama yaşanmadı.

Haberler - DHA 30.04.2022 - 11:49

TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu - 1

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM ve D-100 yollarının Dağı geçişinde yoğunluğa neden oldu.

TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu - 2

Bolu Dağı'nın rampaları ve bazı dinlenme tesislerinin giriş bölümlerinde zaman zaman trafik yavaşladı.

TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu - 3

Polis ekipleri, Bolu Dağı Tüneli'nde yoğunluk oluşmaması için araçları TEM yolu Kaynaşlı gişelerinden D-100'e yönlendirdi.

TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu - 4

Tatilciler, Bolu Dağı'nı geçtikten sonra yola rahat devam etti.

TEM ve D-100'ün Bolu geçişinde bayram yoğunluğu - 5

Ankara yönünde araç yoğunluğu gözlenirken, İstanbul yönünde ise çok az araç geçişi olduğu görüldü.

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