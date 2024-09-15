TEM'de 6 araç birbirine girdi: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların otoyoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

TEM'de 6 araç birbirine girdi: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı - 1

İstanbul'un Bağcılar ilçesi TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde saat 08.30 sıralarında iddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazayla ilgili tutanak tutmak için 3 sürücü araçlarından indi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM'de 6 araç birbirine girdi: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı - 2

KAZAYI FARK ETMEDİ, ARAÇLARI BİÇTİ

Bu sırada maddi hasarlı kazayı fark etmeyen 34 NZ 8888 plakalı pikap 3 araca ve tutanak tutmak için araçlarından inen sürücülere çarptı. Arkadan gelen 2 araç ise öndeki araçlara çarpmamak için fren yaptığı sırada kazaya karıştı.

TEM'de 6 araç birbirine girdi: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı - 3

Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada A.A. olay yerinde hayatını kaybetti. N.G. ile H.G kazada ağır yaralandı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ilk geçtiği bilgi ise kazaya 8 aracın karıştığı yönündeydi.

TEM'de 6 araç birbirine girdi: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı - 4

Kazada E.K, D.H, C.E., H.Z. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM'de 6 araç birbirine girdi: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı - 5

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği alternatif yollara yönlendirdi. 3 şeridi trafiğe kapatılan otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de 6 araç birbirine girdi: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı - 6

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEM'de 6 araç birbirine girdi: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı - 7

Kazada ağır yaralanan N.G. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle üç şerit uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

TEM'de 6 araç birbirine girdi: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı - 8

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

DAHA FAZLA GÖSTER