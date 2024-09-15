TEM'de 6 araç birbirine girdi: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı

KAZAYI FARK ETMEDİ, ARAÇLARI BİÇTİ

Bu sırada maddi hasarlı kazayı fark etmeyen 34 NZ 8888 plakalı pikap 3 araca ve tutanak tutmak için araçlarından inen sürücülere çarptı. Arkadan gelen 2 araç ise öndeki araçlara çarpmamak için fren yaptığı sırada kazaya karıştı.