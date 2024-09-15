TEM'de 6 araç birbirine girdi: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı
İstanbul'un Bağcılar ilçesi TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların otoyoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
İstanbul'un Bağcılar ilçesi TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde saat 08.30 sıralarında iddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazayla ilgili tutanak tutmak için 3 sürücü araçlarından indi.