TEM'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde alkollü bir sürücü, önünde seyreden otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

TEM'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 1

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Bahçeköy Köyü mevkiinde İstanbul istikametinde seyreden İrfan S. yönetimindeki otomobile, aynı istikamette seyreden Mustafa Y. idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 2

Çarpmanın etkisiyle İrfan S. yönetimindeki araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice S., Gülnur Ö., Melahat Ö. yaralandı.

TEM'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 3

Çevredeki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

TEM'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 4

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıların kaza yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

TEM'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 5

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Bayram tatilinin dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler kazanın bulunduğu bölgede uzun araç kuyrukları oluşturdu. Oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

TEM'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 6

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

1,71 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Mustafa Y.'ye para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

TEM'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 7

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER