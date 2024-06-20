TEM'de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde alkollü bir sürücü, önünde seyreden otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Bahçeköy Köyü mevkiinde İstanbul istikametinde seyreden İrfan S. yönetimindeki otomobile, aynı istikamette seyreden Mustafa Y. idaresindeki otomobil arkadan çarptı.