TEM'de Ankara istikametini trafiğe kapatan kaza

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki kargo kamyonunun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Yol, yapılan çalışmanın ardından 1 saat sonra trafiğe açıldı.
Abone ol
Paylaş
İHA - DHA 30.04.2020 - 03:38| Son Güncelleme : 30.04.2020 - 04:17
Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM yolu Körfez gişeler mevkiinde tekeri fırlayan kamyon ile bir kargo firmasına ait kamyon çarpıştı
Ankara istikametine giden kargo yüklü kamyon, hareket halindeyken sağ ön tekerinin yerinden çıkması nedeniyle savruldu. Sürücü, güçlükle kamyonu durdurdu, sağ şeritte yardım beklemeye başladı.
Bu sırada aynı istikamette seyir halinde kargo yüklü bir başka kamyon, duramayarak tekeri yerinden fırlayan kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle her iki kamyonda yüklü olan kargo paketleri yola savruldu.
Kazada kullanılmaz hale gelen kamyonun sürücüsü Ali İhsan Y. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kamyon sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan TEM yolu Ankara istikameti, yaklaşık 1 saatlik yol temizleme çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.