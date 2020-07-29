TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı

Bayram tatili için erken yola çıkanlar TEM'de yoğunluğa neden oldu. Otoyolun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde trafik yoğun-akıcı şekilde ilerliyor.

Anadolu Ajansı 29.07.2020 - 13:04

TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 1
Bayram tatili için erken yola çıkanlar TEM'de yoğunluğa neden oldu. Otoyolun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde trafik yoğun-akıcı şekilde ilerliyor.

TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 2
Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gitmek için erken yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 3
Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkan ve otoyolu kullananlar, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadük ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 4
Düzce-Kaynaşlı gişeleriyle Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan bölgelerde arıza yapan araçların bulundukları yerden kaldırma çalışmaları sırasında yoğunluk zaman zaman artış gösteriyor.
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 5
Karayolları ekiplerinin yanı sıra polisler, otoyolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 6
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 7
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 8
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 9
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 10
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 11
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 12
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 13
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 14
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 15
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 16
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 17
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 18
TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı - 19

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