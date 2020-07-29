TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı

Bayram tatili için erken yola çıkanlar TEM'de yoğunluğa neden oldu. Otoyolun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde trafik yoğun-akıcı şekilde ilerliyor.

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Anadolu Ajansı 29.07.2020 - 13:04

Bayram tatili için erken yola çıkanlar TEM'de yoğunluğa neden oldu. Otoyolun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde trafik yoğun-akıcı şekilde ilerliyor.





Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gitmek için erken yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkan ve otoyolu kullananlar, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadük ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

Düzce-Kaynaşlı gişeleriyle Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan bölgelerde arıza yapan araçların bulundukları yerden kaldırma çalışmaları sırasında yoğunluk zaman zaman artış gösteriyor.

Karayolları ekiplerinin yanı sıra polisler, otoyolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.