TEM'de buzlanma kazası: 9 araç birbirine girdi

Bolu'da TEM Otoyolu'nda buzlanma nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

DHA 12.03.2021 - 09:52

TEM'de buzlanma kazası: 9 araç birbirine girdi - 1
Kaza saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Batı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 2 hafif ticari araç, 1 minibüs ve 6 otomobil buzlanmanın olduğu yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.
TEM'de buzlanma kazası: 9 araç birbirine girdi - 2

YARALILAR VAR

Kazada, araçlarda bulundan Okan Yarar (35), Birsen Kaya (21), Niyazi Kaya (60) ile Mürteza Kaya (52) yaralandı.
TEM'de buzlanma kazası: 9 araç birbirine girdi - 3
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
TEM'de buzlanma kazası: 9 araç birbirine girdi - 4

UZUN KUYRUK OLUŞTU

Kazaya karışan 9 araç yolun sol ve orta şeridini kapattı. Yolda ulaşım sağ şeritten ve emniyet şeridinden sağlandı. Yolda araç kuyrukları oluştu.
TEM'de buzlanma kazası: 9 araç birbirine girdi - 5
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
TEM'de buzlanma kazası: 9 araç birbirine girdi - 6
TEM'de buzlanma kazası: 9 araç birbirine girdi - 7
TEM'de buzlanma kazası: 9 araç birbirine girdi - 8
TEM'de buzlanma kazası: 9 araç birbirine girdi - 9
TEM'de buzlanma kazası: 9 araç birbirine girdi - 10

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