TEM’de iki kamyonun karıştığı feci kaza: Yaralılar var, trafik durma noktasında
İstanbul’da TEM Otoyolu’nun Hadımköy mevkisinde bariyeri aşıp, karşı yöne geçen kamyon çalışma yapan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ekip aracına çarptı. Kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu.Kaza, TEM Otoyolu Çatalca gişeler mevkisinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, TEM Otoyolu’nda bariyerleri aşıp karşı yöne geçen kamyonun çalışma yapan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) ekip aracına çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı.