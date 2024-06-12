TEM’de iki kamyonun karıştığı feci kaza: Yaralılar var, trafik durma noktasında

İstanbul’da TEM Otoyolu’nun Hadımköy mevkisinde bariyeri aşıp, karşı yöne geçen kamyon çalışma yapan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ekip aracına çarptı. Kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun her iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu.Kaza, TEM Otoyolu Çatalca gişeler mevkisinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

TEM’de iki kamyonun karıştığı feci kaza: Yaralılar var, trafik durma noktasında - 1

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, TEM Otoyolu’nda bariyerleri aşıp karşı yöne geçen kamyonun çalışma yapan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) ekip aracına çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM’de iki kamyonun karıştığı feci kaza: Yaralılar var, trafik durma noktasında - 2

Hadımköy mevkisinde, İstanbul yönünde seyreden ip yüklü 41 LL 866 kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerleri aşıp karşı yöne geçti.

TEM’de iki kamyonun karıştığı feci kaza: Yaralılar var, trafik durma noktasında - 3

Kamyon burada yolun Edirne yönünde çalışma yapan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) ekip aracına çarptı.

TEM’de iki kamyonun karıştığı feci kaza: Yaralılar var, trafik durma noktasında - 4

Kamyondaki sürücü hafif yaralanırken ekip aracının sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEM’de iki kamyonun karıştığı feci kaza: Yaralılar var, trafik durma noktasında - 5

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden yaralı çıkarıldı.

TEM’de iki kamyonun karıştığı feci kaza: Yaralılar var, trafik durma noktasında - 6

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TEM’de iki kamyonun karıştığı feci kaza: Yaralılar var, trafik durma noktasında - 7

Kaza nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu yolda trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

TEM’de iki kamyonun karıştığı feci kaza: Yaralılar var, trafik durma noktasında - 8
TEM’de iki kamyonun karıştığı feci kaza: Yaralılar var, trafik durma noktasında - 9
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