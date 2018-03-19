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TEM'de ilginç görüntü

DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen çok sayıda sürücü, Ümraniye TEM bağlantı yolunda geri geri giderek kazaya davetiye çıkardı.

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    İstanbul Ümraniye'de TEM bağlantı yolu, trafikten kaçmak isteyen sürücüler nedeniyle ilginç görüntülere sahne oldu.
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    Tam bir karmaşanın yaşanmasının nedeni ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşan trafik.
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    Trafikten kaçmak isteyen sürücüler, Ümraniye Mustafa Kemal çıkışına geri geri ilerliyor. Onlarca aracın girdiği emniyet şeridi felç olmuş durumda.
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    Diğer şeritlerde ilerleyen araçlar, emniyet şeridindeki araçlar nedeniyle büyük tehlike yaşadı.
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    'Bu kadar da olmaz' dedirten o anlarda bazı sürücüler emniyet şeridinde ters yönde ilerlemekle önündeki aracı bile geçmeye çalıştı.
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    Sürücüler otoyoldan geçen bir polis aracına rağmen emniyet şeridinde geri geri gelmeye devam etti.
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    Yaklaşık 1 saat boyunca devam tehlikeli durum köprüdeki trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte sona erdi.
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