TEM'de ilginç görüntü
DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen çok sayıda sürücü, Ümraniye TEM bağlantı yolunda geri geri giderek kazaya davetiye çıkardı.
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1İstanbul Ümraniye'de TEM bağlantı yolu, trafikten kaçmak isteyen sürücüler nedeniyle ilginç görüntülere sahne oldu.
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2Tam bir karmaşanın yaşanmasının nedeni ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşan trafik.
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3Trafikten kaçmak isteyen sürücüler, Ümraniye Mustafa Kemal çıkışına geri geri ilerliyor. Onlarca aracın girdiği emniyet şeridi felç olmuş durumda.
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4Diğer şeritlerde ilerleyen araçlar, emniyet şeridindeki araçlar nedeniyle büyük tehlike yaşadı.
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5'Bu kadar da olmaz' dedirten o anlarda bazı sürücüler emniyet şeridinde ters yönde ilerlemekle önündeki aracı bile geçmeye çalıştı.
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6Sürücüler otoyoldan geçen bir polis aracına rağmen emniyet şeridinde geri geri gelmeye devam etti.
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7Yaklaşık 1 saat boyunca devam tehlikeli durum köprüdeki trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte sona erdi.
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