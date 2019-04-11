TEM'de İstanbul yönünü ulaşıma kapatan zincirleme kaza
DHA, Anadolu Ajansı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 2 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
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1Anadolu Otoyolu'nun (TEM İstanbul-Ankara Otoyolu) İstanbul yönünün Sakarya Sapanca mevkisinde narenciye yüklü kamyon ile biri hafriyat yüklü 2 tırın karıştığı kaza meydana geldi.
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2Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
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3Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
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