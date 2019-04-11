NTV

TEM'de İstanbul yönünü ulaşıma kapatan zincirleme kaza

DHA, Anadolu Ajansı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 2 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

  • 1

    Anadolu Otoyolu'nun (TEM İstanbul-Ankara Otoyolu) İstanbul yönünün Sakarya Sapanca mevkisinde narenciye yüklü kamyon ile biri hafriyat yüklü 2 tırın karıştığı kaza meydana geldi.
  • 2

    Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
  • 3

    Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin