TEM'de kamyon devrildi: Ankara istikameti trafiğe kapandı

İstanbul'da TEM Otoyolu Samandıra mevkiinde demir yüklü kamyon devrildi. Otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bir süre sonra ulaşım emniyet şeridinden verilmeye başlandı.

NTV Haber - DHA 26.05.2021 - 16:03

TEM'de kamyon devrildi: Ankara istikameti trafiğe kapandı - 1
Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği demir yüklü kamyon, otoyolun Samandıra mevkiinde devrildi. Çevreye demirler savruldu.
TEM'de kamyon devrildi: Ankara istikameti trafiğe kapandı - 2
Kazada şoför yaralandı. TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Bir süre sonra ulaşım emniyet şeridinden verilmeye başlandı.
TEM'de kamyon devrildi: Ankara istikameti trafiğe kapandı - 3

Yaralı şoför hastaneye kaldırılırken, kamyonun çekilmesi ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

TEM'de kamyon devrildi: Ankara istikameti trafiğe kapandı - 4
Bölgede kilometrelerce uzayan araç kuyruğu oluştu.
TEM'de kamyon devrildi: Ankara istikameti trafiğe kapandı - 5
TEM'de kamyon devrildi: Ankara istikameti trafiğe kapandı - 6
TEM'de kamyon devrildi: Ankara istikameti trafiğe kapandı - 7

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER