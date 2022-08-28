TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı

TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza yapınca sürücüsünün emniyet şeridine çektiği kapalı kasa kamyonetten çok sayıda kaçak göçmen indi. Kaçaklar yol kenarındaki alana koşarak Alibeyköy'e doğru uzaklaştı. Olayda 2 kişi gözaltına alındı, 13 göçmen yakalandı.

Haberler - DHA 28.08.2022 - 10:13

TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı - 1

'da TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkiinde arıza yaparak emniyet şeridinde duran kapalı kasa kamyonetin arka kapağı bir anda açıldı.

TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı - 2

Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kaçak göçmen hızla araçtan inmeye başladı.

TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı - 3

Bu sırada arkadan gelen araçlardaki sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı - 4

Kaçaklar yol kenarındaki çimenleri de geçerek Alibeyköy'e doğru koşmaya başladı. Kaçaklardan bir bölümü taksilere binerek uzaklaştı.

TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı - 5

SÜRÜCÜ ARAÇ BAŞINDA BEKLEDİ

Kaçak göçmenler uzaklaşırken araç sürücüsü motor kapağını açarak beklemeye başladı.

TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı - 6

Aracın kasasında kaçak göçmenlerin kıyafetleri ve yiyecekleri olduğu görüldü. Sürücü gelecek yardımı beklerken polis ekipleriyle karşılaştı.

TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı - 7

13 GÖÇMEN YAKALANDI, 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 kaçağı yakalarken, araç sahibi R.B. ile aracın sürücüsü O.A.'yı gözaltına aldı.

TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı - 8

İki şüpheliye" Göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapılırken kaçaklar için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı - 9
TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı - 10
TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı - 11
TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı - 12
TEM'de kamyonet bozuldu, kaçak göçmenler koşarak kaçtı - 13

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