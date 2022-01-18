TEM'de kar kazası: Onlarca araç birbirine girdi

Bolud'da TEM Otoyolu'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi. Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 18.01.2022 - 17:46

TEM'de kar kazası: Onlarca araç birbirine girdi - 1

'da yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede, kayganlaşan yolda 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi.

TEM'de kar kazası: Onlarca araç birbirine girdi - 2

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde meydana geldi.

TEM'de kar kazası: Onlarca araç birbirine girdi - 3

Yolun Ankara istikameti, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi.

TEM'de kar kazası: Onlarca araç birbirine girdi - 4

Ekipler ve kazada yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 5 kişinin hastaneye sevki ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

TEM'de kar kazası: Onlarca araç birbirine girdi - 5
TEM'de kar kazası: Onlarca araç birbirine girdi - 6

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER