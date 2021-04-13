TEM'de kum yüklü hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü

Kaza TEM Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kum yüklü hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen nedenle otomobilin üzerine devrildi. Kamyon daha sonra bariyere çarptı.

OTOMOBİL KUMA GÖMÜLDÜ Kamyonun kasasının altında kalan otomobilin sürücüsünü kurtarma çalışmaları başladı. Çevredekiler ve itfaiye ekipleri, kum altındaki araca ulaşmak için uzun süre uğraştı.