TEM’de motosiklet sürücüsü ölümden döndü (Kamyonet sıkıştırdı, bariyere çarptı)

İstanbul TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde kamyonetin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü, ölümden döndü. Motosiklet sürücüsünün bariyerlere çarparak yaralandığı kaza, arkadan gelen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin sıkıştırdığı motosikletin bariyerlere çarpma anı ve arkadan gelen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuluşu yer alıyor.

TEM’de motosiklet sürücüsü ölümden döndü (Kamyonet sıkıştırdı, bariyere çarptı) - 1

İstanbul TEM Otoyolu’nda kamyonetin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, 18 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde, Ispartakule mevkisi, Esenyurt yönünde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM’de motosiklet sürücüsü ölümden döndü (Kamyonet sıkıştırdı, bariyere çarptı) - 2

Yeni aldığı motosikleti ile Büyükçekmece’de çalıştığı hastaneye giden Serkan Yılmaz, orta şeritten sağ şeride geçmek istediği sırada, sol şeritten 34 EAT 173 plakalı bir kamyonet üzerine geldi.

Kamyonetin üzerine gelmesiyle manevra yapan Yılmaz, motosikletle birlikte bariyerlere çarparak düştü.
TEM’de motosiklet sürücüsü ölümden döndü (Kamyonet sıkıştırdı, bariyere çarptı) - 3

Kamyonet şoförünün arkasına bile bakmadan yoluna devam ettiği kazada Yılmaz, arkasından gelen bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

TEM’de motosiklet sürücüsü ölümden döndü (Kamyonet sıkıştırdı, bariyere çarptı) - 4

Motosiklet sürücüsü Yılmaz, olay sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olurken, bir şirket çalışanı olan kamyonet şoförüne dava açtı.

TEM’de motosiklet sürücüsü ölümden döndü (Kamyonet sıkıştırdı, bariyere çarptı) - 5

Kaza anı, Serkan Yılmaz’ın arkasından gelen bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi.

TEM’de motosiklet sürücüsü ölümden döndü (Kamyonet sıkıştırdı, bariyere çarptı) - 6

Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Serkan Yılmaz, “Durmaması beni çok üzdü. Davamı açtım, hukuksal olarak da gereken tüm hakkımı arayacağım. Kazadır sonuçta olabilir, durmaması, insanlığını sorgulamadan basıp gitmesi, beni çok yıprattı. O yüzden hukuksal olarak hakkımı arayacağım.” dedi.

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