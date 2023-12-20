TEM’de motosiklet sürücüsü ölümden döndü (Kamyonet sıkıştırdı, bariyere çarptı)

Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Serkan Yılmaz, “Durmaması beni çok üzdü. Davamı açtım, hukuksal olarak da gereken tüm hakkımı arayacağım. Kazadır sonuçta olabilir, durmaması, insanlığını sorgulamadan basıp gitmesi, beni çok yıprattı. O yüzden hukuksal olarak hakkımı arayacağım.” dedi.