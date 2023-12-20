TEM’de motosiklet sürücüsü ölümden döndü (Kamyonet sıkıştırdı, bariyere çarptı)
İstanbul TEM Otoyolu Ispartakule mevkisinde kamyonetin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü, ölümden döndü. Motosiklet sürücüsünün bariyerlere çarparak yaralandığı kaza, arkadan gelen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin sıkıştırdığı motosikletin bariyerlere çarpma anı ve arkadan gelen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuluşu yer alıyor.
İstanbul TEM Otoyolu’nda kamyonetin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü.Kaza, 18 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde, Ispartakule mevkisi, Esenyurt yönünde meydana geldi.