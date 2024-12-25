TEM'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkiinde Edirne yönüne seyreden okul servisi, iddiaya göre bir hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarparak devrildi.



Kazada 7'si çocuk 10 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan ekipler yaralıları hastanelere ulaştırdı.