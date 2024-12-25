TEM'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

TEM otoyolu, Seyrantepe mevkiinde bir öğrenci servisi devrildi. Kazada 7'si çocuk 10 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan ekipler yaralıları hastanelere kaldırdı. Yaralı çocukların durumunun iyi olduğu bildirildi.

TEM'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı - 1

TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkiinde Edirne yönüne seyreden okul servisi, iddiaya göre bir hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarparak devrildi.

Kazada 7'si çocuk 10 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan ekipler yaralıları hastanelere ulaştırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı - 2

Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapın aracın kaldırılmasından sonra bölgedeki trafik normale döndü.

TEM'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı - 3
TEM'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı - 4
TEM'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı - 5
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