TEM'de tatil dönüşü yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, TEM Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde İstanbul yönünde yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Ajansı 03.08.2020 - 11:06

TEM'de tatil dönüşü yoğunluğu - 1
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, İstanbul yönünde akıcı da olsa trafik yoğunluğu oluşturuyor.
TEM'de tatil dönüşü yoğunluğu - 2
Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren bazı vatandaşların dün sabah saatlerinden itibaren dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu'nda başlayan akıcı trafik yoğunluğu sürüyor.
TEM'de tatil dönüşü yoğunluğu - 3
Bölgede gece saatlerinde yoğunluk zaman zaman artarken sabah saatlerinde ulaşım akıcı seyrinde devam ediyor.
TEM'de tatil dönüşü yoğunluğu - 4
Otoyolun Düzce kesiminde özellikle Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadük üzerinde akıcı trafik gözlenirken ulaşımda aksama yaşanmıyor.
TEM'de tatil dönüşü yoğunluğu - 5
Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
TEM'de tatil dönüşü yoğunluğu - 6
Ekipler, dönüş yolculuğunun akşama kadar devam edeceğini, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.
TEM'de tatil dönüşü yoğunluğu - 7
Otoyolun Bolu kesiminde ise Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Abant ve Elmalık mevkisi ile Bolu Dağı Tüneli'nde dönüşe geçen tatilciler nedeniyle trafiğin normalin üzerinde olduğu görüldü.
TEM'de tatil dönüşü yoğunluğu - 8
TEM'de tatil dönüşü yoğunluğu - 9

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