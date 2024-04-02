TEM'de tehlikeli takip!
İstanbul Bağcılar'da taksi şoförü, TEM Otoyolu'nda kendisine yol vermeyen kamyonet şoförünü kilometrelerce takip etti. Kamyonet şoförü taksinin önüne aracını sürerken, taksi şoförü de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek manevralar yaptı. Otoyoldaki tehlikeli inatlaşma cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
TEM Otoyolu Bağcılar ilçesi Fatih istikametinde iddiaya göre, seyir halindeki taksinin şoförü şerit değiştirmek istedi; yan şeritteki kamyonet şoförü yol vermek istemedi.