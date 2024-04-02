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TEM'de tehlikeli takip!

İstanbul Bağcılar'da taksi şoförü, TEM Otoyolu'nda kendisine yol vermeyen kamyonet şoförünü kilometrelerce takip etti. Kamyonet şoförü taksinin önüne aracını sürerken, taksi şoförü de trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek manevralar yaptı. Otoyoldaki tehlikeli inatlaşma cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TEM'de tehlikeli takip! - 1

TEM Otoyolu Bağcılar ilçesi Fatih istikametinde iddiaya göre, seyir halindeki taksinin şoförü şerit değiştirmek istedi; yan şeritteki kamyonet şoförü yol vermek istemedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM'de tehlikeli takip! - 2

Duruma sinirlenen taksi şoförü kamyoneti kilometrelerce takip etti. Kamyonet şoförü aracını taksinin üzerine sürdü.

TEM'de tehlikeli takip! - 3

Kamyonetin önüne geçen taksi şoförü ise, aracıyla trafikte tehlikeli manevralar yaptı.

TEM'de tehlikeli takip! - 4

Kamyonetin önünde ilerlediği sırada frene basan taksi şoförü kazaya davetiye çıkardı.

TEM'de tehlikeli takip! - 5

Bir süre sonra hızlanan taksi, yol ayrımında beklediği kamyoneti tekrar takip etmeye başladı.

TEM'de tehlikeli takip! - 6

O anlar hem kamyonet şoförünün hem de başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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