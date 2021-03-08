TEM'de TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde TEM Otoyolu’nda devrilen TIR'ın şoförü yaralandı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

DHA 08.03.2021 - 16:44

TEM'de TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 1
Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
TEM'de TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 2
Kazada araç içerisinde sıkışan S.A. yaralandı.
TEM'de TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 3
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çıkarılan S.A., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
TEM'de TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 4
Adapazarı gişelerine giden yol kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
TEM'de TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 5
TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.
TEM'de TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 6
TEM'de TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 7
TEM'de TIR devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - 8

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