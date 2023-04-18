TEM'de trafiği kilitleyen kaza

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda arıza yaptığı için sol şeride park edilen otomobile kamyon çarptı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza - 1

Kaza, saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe tünelleri yakınlarında meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM'de trafiği kilitleyen kaza - 2

Emin C.'nin arızalandığı için sol şeride park ettiği otomobile, Mustafa Y. yönetimindeki gıda yüklü kamyon çarptı.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza - 3

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil alev aldı.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza - 4

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere köpük sıktı.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza - 5

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle 30 dakika trafiğe kapalı kalan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza - 6

Otomobille kamyonun kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza - 7

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza - 8
TEM'de trafiği kilitleyen kaza - 9
TEM'de trafiği kilitleyen kaza - 10
TEM'de trafiği kilitleyen kaza - 11
TEM'de trafiği kilitleyen kaza - 12
TEM'de trafiği kilitleyen kaza - 13
TEM'de trafiği kilitleyen kaza - 14
TEM'de trafiği kilitleyen kaza - 15
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