TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Kamyonetin motoru fırladı

İstanbul'un Avcılar ilçesi TEM Otoyolu'nda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve sebze yüklü kamyonet, önce bariyerlere ardından da yön tabelasının ayağına çarptı. Kazada kamyonetin motoru yerinden koparken, araçta sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza nedeniyle otoyolda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Kamyonetin motoru fırladı - 1

TEM Otoyolu Edirne istikametinde Bahçeşehir Ispartakule yol ayrımında saat 07.30 sıralarında Ümit Kötüz, kullandığı 34 VD 3339 plakalı meyve sebze yüklü kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Kamyonetin motoru fırladı - 2

Kamyonet yol ayrımındaki bariyerlere ardından yön tabelasının ayağına çarparak durabildi. Şoför araç içerisinde sıkıştı.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Kamyonetin motoru fırladı - 3

Çarpmanın etkisi ile meyve ve sebzeler yola saçılırken aracın motoru da yerinden koptu.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Kamyonetin motoru fırladı - 4

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Kamyonetin motoru fırladı - 5

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şoförü yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Kamyonetin motoru fırladı - 6

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Kamyonetin motoru fırladı - 7
TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Kamyonetin motoru fırladı - 8
TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Kamyonetin motoru fırladı - 9
TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Kamyonetin motoru fırladı - 10
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