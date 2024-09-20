TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Kamyonetin motoru fırladı
İstanbul'un Avcılar ilçesi TEM Otoyolu'nda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve sebze yüklü kamyonet, önce bariyerlere ardından da yön tabelasının ayağına çarptı. Kazada kamyonetin motoru yerinden koparken, araçta sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza nedeniyle otoyolda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde Bahçeşehir Ispartakule yol ayrımında saat 07.30 sıralarında Ümit Kötüz, kullandığı 34 VD 3339 plakalı meyve sebze yüklü kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti.