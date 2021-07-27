TEM'de zincirleme kaza

Kocaeli İzmit'te TEM yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA 27.07.2021 - 11:16

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Kaza saat 08.30 sıralarında TEM yolunun Gültepe mevkisinde meydana geldi.
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İstanbul yönüne giden Özgür S.'nin kullandığı otomobil, yan yana giderken Ahmet Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
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Arkadan gelen Hüseyin İ.'nin kullandığı minibüs ve Refik B. yönetimindeki otobüs de diğer araçlara çarptı.
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4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü.
TEM'de zincirleme kaza - 5

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

TEM yolunun İstanbul yönü ise kısa süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım, normale döndü.
TEM'de zincirleme kaza - 7
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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