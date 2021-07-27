TEM'de zincirleme kaza

Kocaeli İzmit'te TEM yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza saat 08.30 sıralarında TEM yolunun Gültepe mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Özgür S.'nin kullandığı otomobil, yan yana giderken Ahmet Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Arkadan gelen Hüseyin İ.'nin kullandığı minibüs ve Refik B. yönetimindeki otobüs de diğer araçlara çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü. TEM yolunun İstanbul yönü ise kısa süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım, normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.