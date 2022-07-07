TEM'de zincirleme kaza

Haberler - İHA - NTV Haber - DHA 07.07.2022 - 11:34 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 12:04
İstanbul'da TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti kısa süreliğine ulaşıma kapandı.
Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.