TEM'de zincirleme kaza

İstanbul'da TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ile 1 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikameti kısa bir süre trafiğe kapandı.

Haberler - İHA - NTV Haber - DHA 07.07.2022 - 11:34 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 12:04

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'da TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TEM'de zincirleme kaza - 2

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

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Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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Kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de zincirleme kaza - 6
TEM'de zincirleme kaza - 7

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