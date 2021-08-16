TEM'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde İstanbul yönüne giden üç TIR ile iki hafif ticari araç çarpıştı. 6 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapandı.

Anadolu Ajansı 16.08.2021 - 21:35

TEM'de zincirleme kaza: 6 yaralı - 1
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 3 TIR ile 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
TEM'de zincirleme kaza: 6 yaralı - 2

Çaydurt mevkisinde, çalışma nedeniyle daralan yolda, İstanbul yönüne giden üç TIR ile iki hafif ticari araç çarpıştı.

TEM'de zincirleme kaza: 6 yaralı - 3

TIR sürücüleri Yaşar Çaylak ile İsmail Şanlı ile İdris Temiz idaresindeki 34 BRP 189 plakalı hafif ticari araçta bulunan Şermin, Defne, Hazal ve Kuzey Temiz yaralandı.

TEM'de zincirleme kaza: 6 yaralı - 4

Araçlarda sıkışan tır sürücüleri Çaylak ile Şanlı, Bolu, Gerede ve Yeniçağa itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

TEM'de zincirleme kaza: 6 yaralı - 5

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

TEM'de zincirleme kaza: 6 yaralı - 6

Kazada TIR'lardan birinde yüklü soğanlar otoyola saçıldı.

TEM'de zincirleme kaza: 6 yaralı - 7
Otoyolun yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan İstanbul yönü temizliğin ardından ulaşıma açıldı.
TEM'de zincirleme kaza: 6 yaralı - 8

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