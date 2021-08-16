TEM'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Anadolu Ajansı 16.08.2021 - 21:35
Çaydurt mevkisinde, çalışma nedeniyle daralan yolda, İstanbul yönüne giden üç TIR ile iki hafif ticari araç çarpıştı.
TIR sürücüleri Yaşar Çaylak ile İsmail Şanlı ile İdris Temiz idaresindeki 34 BRP 189 plakalı hafif ticari araçta bulunan Şermin, Defne, Hazal ve Kuzey Temiz yaralandı.
Araçlarda sıkışan tır sürücüleri Çaylak ile Şanlı, Bolu, Gerede ve Yeniçağa itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.
Kazada TIR'lardan birinde yüklü soğanlar otoyola saçıldı.