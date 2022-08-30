TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı

Haberler - NTV Haber - DHA 30.08.2022 - 17:18
Bolu TEM Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza Anadolu Otoyolu Dörtyol mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi.
Kontrolden çıkan TIR önündeki hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle öne fırlayan araç dört otomobilin de kazaya karışmasına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Uzun süre ulaşıma kapanan yol kontrollü olarak açıldı.