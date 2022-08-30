TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde TIR, hafif ticari araç ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Haberler - NTV Haber - DHA 30.08.2022 - 17:18

TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı - 1

TEM Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı - 2

Kaza Anadolu Otoyolu Dörtyol mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi.

TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı - 3

Kontrolden çıkan TIR önündeki hafif ticari araca çarptı.

TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı - 4

Çarpmanın etkisiyle öne fırlayan araç dört otomobilin de kazaya karışmasına neden oldu.

TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı - 5

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı - 6

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı - 7

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı - 8

Uzun süre ulaşıma kapanan yol kontrollü olarak açıldı.

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