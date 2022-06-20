TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Sapanca mevkisinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç konvoyu oluştu.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.06.2022 - 22:11

TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı - 1

Anadolu Otoyolu'nun kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı - 2

Otoyolun İstanbul istikameti Sapanca mevkisinde kayganlaşan zeminin etkisiyle 4 panelvan, bir tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı - 3

Araçlardan çıkarılan 2'si çocuk 8 yaralı, çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan F.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı - 4

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç konvoyu oluştu.

TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı - 5

Bu arada Ankara yönünde kazaya bakmak için yavaşlayan otomobile arkasından başka bir aracın çarpması sonucu hasarlı trafik kazası meydana geldi.

TEM'de zincirleme kaza: 8 yaralı - 6

Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından otoyolda ulaşım normale döndü.

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