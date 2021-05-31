TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan TIR sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmaya başladı.