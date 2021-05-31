TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu İzmit kesiminde kontrolden çıkan TIR'ın makas atarak yan dönmesi neticesinde arkadan gelen yolcu otobüsü ve TIR'ların da içinde olduğu 20'den fazla araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada İstanbul ve Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Trafik uzunluğu 5 kilometreyi bulurken yolun açılmasının saatler sürmesi bekleniyor.

NTV - İHA 31.05.2021 - 06:58 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 08:06

TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 1

Kaza, 04.45 sıralarında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü.

KAZA YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 2
Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan TIR'ın ardından gelen yolcu otobüsü ve TIR'ların da olduğu 20'den fazla araç ise birbirine girdi.
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 3

Bir TIR sürücüsünün araç içinde sıkıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 4

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan TIR sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmaya başladı. 

TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 5
Kaza sebebiyle kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler kazaya müdahaleyi sürdürüyor.
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 6
Çok sayıda yaralının olduğu kazada İstanbul yönü trafiğe kapatılırken Ankara istikametinde trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.  Trafik uzunluğu 5 kilometreyi bulurken yolun açılmasının saatler sürmesi bekleniyor.
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 7
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 8
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 9
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 10
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 11
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 12
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 13
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 14
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 15
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 16
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 17
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 18
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 19
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 20
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 21
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 22
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 23
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 24
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 25
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 26
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 27
TEM’de zincirleme kazada 20'den fazla araç birbirine girdi: 20 yaralı - 28

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