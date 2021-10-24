Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı

Anadolu Otoyol'unda 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ekipler kazada yaralananlara müdahale ediyor. Otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı.

Haberler - İHA 24.10.2021 - 14:29

Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 1
Anadolu Otoyolu'nda aralarında tır, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu yaklaşık 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 2
Otoyolun Ankara istikameti 100 Evler mevkisinde, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 3
Kaza yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahale etti.
Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 4
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 5
Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 6
Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 7
Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 8
Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 9
Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 10
Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 11
Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 12
Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 13
Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 14
Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 15
Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 16
Anadolu Otoyolu'nda 15 araç birbirine girdi: Ankara istikameti kapandı - 17

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