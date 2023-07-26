TEM’deki dinlenme tesisinde feci kaza

İstanbul’da TEM Otoyolu’ndaki dinlenme tesisinde hız yaptığı belirtilen bir otomobil, direğe çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralanırken, araç içerisinde alkol şişeleri olduğu görüldü.

TEM’deki dinlenme tesisinde feci kaza - 1

TEM Otoyolu’nda dinlenme tesislerinde feci bir kaza meydana geldi.

Kaza, Ataşehir TEM Otoyolu Mirkelam Tesisleri çıkışında sabah 07.20 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, tesislerden otoyol çıkışına süratli şekilde ilerleyen Taner B. kontrolündeki 06 HC 6391 plakalı otomobil, çıkıştaki otluk alanda bulunan direğe çarptı.

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TEM’deki dinlenme tesisinde feci kaza - 2

Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM’deki dinlenme tesisinde feci kaza - 3

Polis ekipleri yol üzerinde trafik akışına önlem alırken, sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk etti.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

TEM’deki dinlenme tesisinde feci kaza - 4

OTOMOBİLDE ALKOL ŞİŞELERİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Dinlenme tesisinin çıkışında direğe çarparak hurdaya dönen ve sürücüsünün yaralandığı kazada araç içerisinde alkol şişeleri olduğu görüldü.

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