TEM’deki dinlenme tesisinde feci kaza
İstanbul’da TEM Otoyolu’ndaki dinlenme tesisinde hız yaptığı belirtilen bir otomobil, direğe çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralanırken, araç içerisinde alkol şişeleri olduğu görüldü.
TEM Otoyolu’nda dinlenme tesislerinde feci bir kaza meydana geldi.
Kaza, Ataşehir TEM Otoyolu Mirkelam Tesisleri çıkışında sabah 07.20 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, tesislerden otoyol çıkışına süratli şekilde ilerleyen Taner B. kontrolündeki 06 HC 6391 plakalı otomobil, çıkıştaki otluk alanda bulunan direğe çarptı.