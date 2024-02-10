TEM'e giren çakal trafiği birbirine kattı

İstanbul'da Ümraniye TEM Otoyolu'nda yola atlayan çakal nedeniyle araç trafiği bir süre durdu. Yaralı olduğu öğrenilen çakal, trafik ekipleri tarafından emniyet şeridine alındı. Su verilerek kendine gelen hayvan, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

TEM'e giren çakal trafiği birbirine kattı - 1

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde, yol üzerinde yaralı bir hayvan gören sürücüler durup 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine giden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çakal olduğu anlaşılan yaralı hayvanı yakalayarak emniyet şeridine getirdi.

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TEM'e giren çakal trafiği birbirine kattı - 2

Trafik polisleri herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Çakalın yoldan alınmasıyla araç trafiği normale döndü.

TEM'e giren çakal trafiği birbirine kattı - 3

Ekipler, güvenli alana getirilen yaralı hayvanın üzerini battaniye ile örttü.

TEM'e giren çakal trafiği birbirine kattı - 4

Yaralı çakal için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve belediye ekiplerine haber verildi.

TEM'e giren çakal trafiği birbirine kattı - 5

Trafik polisleri de yaralı hayvana su verdi.

TEM'e giren çakal trafiği birbirine kattı - 6

Bir süre sonra gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaralı hayvanı tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

TEM'e giren çakal trafiği birbirine kattı - 7

TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA SALINACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden Eyüp Bozkurt "Bu yaralı hayvan tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak. Yaşı hakkında çok bilgim yok ama genç görünüyor, çok yaşlı değil." diye konuştu.

TEM'e giren çakal trafiği birbirine kattı - 8
TEM'e giren çakal trafiği birbirine kattı - 9
TEM'e giren çakal trafiği birbirine kattı - 10
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