TEM'e giren çakal trafiği birbirine kattı

TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA SALINACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden Eyüp Bozkurt "Bu yaralı hayvan tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak. Yaşı hakkında çok bilgim yok ama genç görünüyor, çok yaşlı değil." diye konuştu.