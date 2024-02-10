TEM'e giren çakal trafiği birbirine kattı
İstanbul'da Ümraniye TEM Otoyolu'nda yola atlayan çakal nedeniyle araç trafiği bir süre durdu. Yaralı olduğu öğrenilen çakal, trafik ekipleri tarafından emniyet şeridine alındı. Su verilerek kendine gelen hayvan, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde, yol üzerinde yaralı bir hayvan gören sürücüler durup 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine giden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çakal olduğu anlaşılan yaralı hayvanı yakalayarak emniyet şeridine getirdi.