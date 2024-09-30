Temel kazısında 4 katlı apartmanın duvarı yıkıldı: Bitişikteki bina yan yattı

İstanbul Fatih'te gündüz temel kazısı yapılan inşaatın yanındaki 4 katlı binanın duvarı gece saatlerinde yıkıldı. Duvarın inşaata doğru yıkılmasının ardından binada oturanlar tahliye edildi. 4 katlı apartman mühürlendi. Duvarı yıkılan binanın yanındaki başka bir apartman ise yan yattı. Apartmanın duvarlarında yarıklar oluştu.

Temel kazısında 4 katlı apartmanın duvarı yıkıldı: Bitişikteki bina yan yattı - 1

İstanbul'un Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi Vatandaş Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında 4 katlı Piroğlu Apartmanı'nın merdiven boşluğundaki duvar, gündüz temel kazısı yapılan inşaata doğru yıkıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Temel kazısında 4 katlı apartmanın duvarı yıkıldı: Bitişikteki bina yan yattı - 2

Sesleri duyan apartman sakinleri dairelerinden çıktıklarında merdiven boşluğundaki duvarın yıkıldığını ve dairelerde çatlaklar oluştuğunu gördü.

Temel kazısında 4 katlı apartmanın duvarı yıkıldı: Bitişikteki bina yan yattı - 3

APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ, BİNA MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler binada hasar meydana geldiğini tespit etti.

Temel kazısında 4 katlı apartmanın duvarı yıkıldı: Bitişikteki bina yan yattı - 4

Bunun üzerine 4 katlı apartmanda oturanlar tahliye edildi. Ardından da bina mühürlendi.

Temel kazısında 4 katlı apartmanın duvarı yıkıldı: Bitişikteki bina yan yattı - 5

BİTİŞİKTEKİ BİNA YAN YATTI

Belediye ekiplerinin incelemesi sonucu Piroğlu Apartmanı’nın bitişiğinde bulunan 4 katlı apartmanın da, tahliye edilen binaya doğruyan yattığı tespit edildi.

Temel kazısında 4 katlı apartmanın duvarı yıkıldı: Bitişikteki bina yan yattı - 6

Belediye ekipleri yan yatan binanın tahliye edilmesi gerektiğini binada oturanlara haber verdi.

Temel kazısında 4 katlı apartmanın duvarı yıkıldı: Bitişikteki bina yan yattı - 7

Yan yatan apartmanın dış cephesinde yarıklar da oluştu.

Temel kazısında 4 katlı apartmanın duvarı yıkıldı: Bitişikteki bina yan yattı - 8

Bazı bina sakinleri eşyalarını tahliye ederken, iki apartmanın etkilenmesine neden olan inşaatın durdurulduğu öğrenildi.

Temel kazısında 4 katlı apartmanın duvarı yıkıldı: Bitişikteki bina yan yattı - 9
Temel kazısında 4 katlı apartmanın duvarı yıkıldı: Bitişikteki bina yan yattı - 10
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