Temel kazısında 4 katlı apartmanın duvarı yıkıldı: Bitişikteki bina yan yattı
İstanbul Fatih'te gündüz temel kazısı yapılan inşaatın yanındaki 4 katlı binanın duvarı gece saatlerinde yıkıldı. Duvarın inşaata doğru yıkılmasının ardından binada oturanlar tahliye edildi. 4 katlı apartman mühürlendi. Duvarı yıkılan binanın yanındaki başka bir apartman ise yan yattı. Apartmanın duvarlarında yarıklar oluştu.
İstanbul'un Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi Vatandaş Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında 4 katlı Piroğlu Apartmanı'nın merdiven boşluğundaki duvar, gündüz temel kazısı yapılan inşaata doğru yıkıldı.