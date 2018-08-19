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TEM'in Bolu geçişinde 35 kilometrelik araç kuyruğu

DHA

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde bulunan Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluğa yol açtı, 35 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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    Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM'in Bolu, Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede kesiminin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.
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    Özellikle Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin Gerede gişelerinden çıkmak istemesi sebebiyle yolun bu kesiminde trafik zaman zaman durdu.
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    Bu noktada 35 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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    Trafiğin ilerlememesi sebebiyle sürücüler ve yolcular araçlarından indi.
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    Yol kenarındaki akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri de doldu.
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    Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı.
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    Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelelarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.
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    TEM Otoyolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle bazı sürücüler, Bolu Doğu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 Karayolu'na çıkış yaparak yollarına devam etti.
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    Trafik yoğunluğunun gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.
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