TEM'in Bolu geçişinde 35 kilometrelik araç kuyruğu
DHA
Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde bulunan Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluğa yol açtı, 35 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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1Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM'in Bolu, Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede kesiminin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.
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2Özellikle Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin Gerede gişelerinden çıkmak istemesi sebebiyle yolun bu kesiminde trafik zaman zaman durdu.
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3Bu noktada 35 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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4Trafiğin ilerlememesi sebebiyle sürücüler ve yolcular araçlarından indi.
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5Yol kenarındaki akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri de doldu.
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6Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı.
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7Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelelarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.
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8TEM Otoyolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle bazı sürücüler, Bolu Doğu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 Karayolu'na çıkış yaparak yollarına devam etti.
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9Trafik yoğunluğunun gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.
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