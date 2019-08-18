TEM'in Kocaeli geçişinde dönüş trafiği
DHA
Kurban Bayramı'nda tatil için Anadolu illerine giden İstanbul'da oturanların TEM yolu Kocaeli geçişinde oluşturduğu yoğunluk, trafiği durma noktasına getirdi.
-
1TEM yolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı tatili için Anadolu'ya gidenlerin İstanbul’a dönüşü sürüyor.
-
2Otoyolun Kocaeli geçişinde İstanbul yönündeki trafik, akşam saatlerine doğru zaman zaman durma noktasına geldi.
-
3Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Doğu Gişeleri mevkiinde başlayan trafik yoğunluğu, Gültepe ve Korutepe tünellerinin geçilmesinin ardından yolun tekrar 3 şerit olmasıyla birlikte biraz rahatladı.
-
4Sürücüler tüneller bölgesinin ardından başka bir yoğunluk yaşamadan İstanbul’a ulaşabildi.
-
5TEM yolundaki yoğunluğun akşam saatlerinde devam etmesi bekleniyor.
-
6