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TEM'in Kocaeli geçişinde dönüş trafiği

DHA

Kurban Bayramı'nda tatil için Anadolu illerine giden İstanbul'da oturanların TEM yolu Kocaeli geçişinde oluşturduğu yoğunluk, trafiği durma noktasına getirdi.

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    TEM yolu Kocaeli geçişinde Kurban Bayramı tatili için Anadolu'ya gidenlerin İstanbul’a dönüşü sürüyor.
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    Otoyolun Kocaeli geçişinde İstanbul yönündeki trafik, akşam saatlerine doğru zaman zaman durma noktasına geldi.
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    Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü İzmit Doğu Gişeleri mevkiinde başlayan trafik yoğunluğu, Gültepe ve Korutepe tünellerinin geçilmesinin ardından yolun tekrar 3 şerit olmasıyla birlikte biraz rahatladı.
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    Sürücüler tüneller bölgesinin ardından başka bir yoğunluk yaşamadan İstanbul’a ulaşabildi.
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    TEM yolundaki yoğunluğun akşam saatlerinde devam etmesi bekleniyor.
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