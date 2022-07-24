Temizlik ateşi kontrolden çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinin Balcılar Mahallesi’nde çıkan yangın, Bodrum itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

Haberler - İHA 24.07.2022 - 16:09

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'nın Milas ilçesinin Balcılar Mahallesi’nde bir arazide tüm uyarılara rağmen yakılan temizlik ateşi, kontrolden çıkıp yangına dönüştü.

Temizlik ateşi kontrolden çıktı - 2

Rüzgarla geniş bir alana yayılan yangına, ilk olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kısırlar Mahallesi'ne verilen 3 ton su kapasiteli yangın ilk müdahale tankeri ile mahalleli müdahale etti.

Temizlik ateşi kontrolden çıktı - 3

Ardından Mumcular Mahallesi’ndeki Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti.

Temizlik ateşi kontrolden çıktı - 4

Yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Temizlik ateşi kontrolden çıktı - 5
Temizlik ateşi kontrolden çıktı - 6
Temizlik ateşi kontrolden çıktı - 7

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