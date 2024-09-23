Temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak? (MEB'e 30 bin temizlik personeli alımında son durum)
30 bin temizlik personeli alımı ilanı için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildiğini duyurdu. Peki, MEB'e 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapıkacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 30 bin temizlik personeli alımı ilanı için başvuruların başlayacağı tarih sorgulanmaya başladı. Bakan Tekin, yaptığı açıklamayla birlikte 30 bin temizlik personel alımı yapılacağını belirtti. Peki, 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak?