Temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak? (MEB'e 30 bin temizlik personeli alımında son durum)

30 bin temizlik personeli alımı ilanı için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildiğini duyurdu. Peki, MEB'e 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapıkacak?

Temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak? (MEB'e 30 bin temizlik personeli alımında son durum) - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 30 bin temizlik personeli alımı ilanı için başvuruların başlayacağı tarih sorgulanmaya başladı. Bakan Tekin, yaptığı açıklamayla birlikte 30 bin temizlik personel alımı yapılacağını belirtti. Peki, 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak?

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Temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak? (MEB'e 30 bin temizlik personeli alımında son durum) - 2

BAKAN TEKİN'İN AÇIKLAMALARI

Bakan Tekin şunları söyledi;

"Çok tartışılıyor bu günlerde. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarda taşeronlar üzerinden hallediyorduk. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi.

Temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak? (MEB'e 30 bin temizlik personeli alımında son durum) - 3

"30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALINACAK"

Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz."

Temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak? (MEB'e 30 bin temizlik personeli alımında son durum) - 4

30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması şu şekilde;

"Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz. 30 bin temizlik personeli alınacak."

Buna göre; 23 Eylül Pazartesi günü 30 bin personel alımı için MEB tarafından ilan yayımlanması bekleniyor.

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