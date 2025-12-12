Temizlik yaparken kullandığı yöntem sonu oldu. Yaygın alışkanlık ölüme götürüyor

Uzmanlar, evde özellikle kimyasal içerikli temizlik ürünlerinin birbirlerine karıştırarak kullanılmasının, solunum sorunlarından ciddi zehirlenmelere kadar pek çok riski beraberinde getirdiğini aktardı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, kimyasal karışımla temizlik yapılmasına ilişkin uyarılarda bulundu. Özlü, kentte yaşanan olayın tıpta 'Reaktif Hava Yolu Disfonksiyonu' (RAD) olarak bilinen tabloyla uyumlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Trabzon'da genç bir anneyi kaybettik. Olay, çok üzücü. Bunun tıptaki karşılığı, Reaktif Hava Yolu Disfonksiyonu (RAD) dediğimiz bir olay. Daha çok ev hanımları, çamaşır suyu ve tuz ruhunun birlikte karıştırılarak özellikle banyo ve tuvaletlerin temizlenmesi amacıyla yapıyorlar. Bu alanlar da genelde dar, kapalı ve iyi havalandırılmayan ortamlar olduğu için temizlik sırasında bu karışımın dumanını soluyorlar. Deterjanlardan çıkan klor gazı, amonyak gazı ve asit buharı gibi bileşiklerin solunması maalesef solunum yollarında tahrişe neden oluyor.”