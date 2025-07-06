Temmuz 2025 bedelli askerlik zamlı ücreti: Bedelli askerlik ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?
Bedelli askerlik, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen ücretlerin ödenmesi ardından bir aylık temel askerlik hizmetinin yerine getirildiği sistemdir. Bedelli askerlik parası ise memur maaş katsayısına göre şekilleniyor. Buna bağlı olarak yılda iki defa bedelli parası artışı gerçekleşiyor. 2025 Temmuz-Aralık bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Temmuz zamlarıyla beraber bedelli askerlik tutarı da güncellendi. Ocak-Haziran dönemi için geçerli olan bedelli tutarı 243.013,44 TL şeklindeydi. Ancak Temmuz ayı itibarıyla yükümlüler yeni bedelli askerlik ücreti üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Bedelli askerlik parası taksitle ödenir mi?