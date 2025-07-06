Temmuz 2025 bedelli askerlik zamlı ücreti: Bedelli askerlik ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?

Bedelli askerlik, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen ücretlerin ödenmesi ardından bir aylık temel askerlik hizmetinin yerine getirildiği sistemdir. Bedelli askerlik parası ise memur maaş katsayısına göre şekilleniyor. Buna bağlı olarak yılda iki defa bedelli parası artışı gerçekleşiyor. 2025 Temmuz-Aralık bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Temmuz 2025 bedelli askerlik zamlı ücreti: Bedelli askerlik ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 1

Temmuz zamlarıyla beraber bedelli askerlik tutarı da güncellendi. Ocak-Haziran dönemi için geçerli olan bedelli tutarı 243.013,44 TL şeklindeydi. Ancak Temmuz ayı itibarıyla yükümlüler yeni bedelli askerlik ücreti üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Bedelli askerlik parası taksitle ödenir mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

Temmuz 2025 bedelli askerlik zamlı ücreti: Bedelli askerlik ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 2

2025 TEMMUZ ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK PARASI

6 aylık enflasyon rakamları ardından memurlara yüzde 15,57 oranında artış yapıldı. Bu çerçevede bedelli askerlik ücretleri de arttı. Memur maaş katsayısına göre şekillen bedelli, hesaplamalara göre 288 bin 887 TL olarak uygulanacak.

Ancak net tutar Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması ardından kesinleşecek.

Temmuz 2025 bedelli askerlik zamlı ücreti: Bedelli askerlik ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 3

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİTLENDİRİLİR Mİ?

Bedelli askerlik yapacak yükümlülerin bedelli ücretini peşin ödemek durumundadırlar, taksit seçeneği söz konusu değildir.

Temmuz 2025 bedelli askerlik zamlı ücreti: Bedelli askerlik ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? - 4

BEDELLİ PARASI ÖDEME SEÇENEKLERİ

Başvuru şartlarını taşıyan bedelli yapacak yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER