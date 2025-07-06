Temmuz 2025 bedelli askerlik zamlı ücreti: Bedelli askerlik ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı?

2025 TEMMUZ ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK PARASI

6 aylık enflasyon rakamları ardından memurlara yüzde 15,57 oranında artış yapıldı. Bu çerçevede bedelli askerlik ücretleri de arttı. Memur maaş katsayısına göre şekillen bedelli, hesaplamalara göre 288 bin 887 TL olarak uygulanacak.



Ancak net tutar Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması ardından kesinleşecek.