Temmuz ayında sıcaklık rekoru bekleniyor | “Acı gerçeğin ve geleceğin habercisi”

Copernicus verileri, Temmuz 2023'ün çok yüksek ihtimalle kayıtlardaki "en sıcak temmuz" ve "en sıcak ay" olacağını gösterdi. Böylece Temmuz 2019'daki en sıcak ay rekorunun kırılması bekleniyor.

Küresel ortalama sıcaklık artışı, temmuzun ilk ve üçüncü haftasında sanayi öncesi döneme göre 1,5 dereceden fazla oldu.