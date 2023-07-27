Temmuz ayında sıcaklık rekoru bekleniyor | “Acı gerçeğin ve geleceğin habercisi”
Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütünün (DMÖ) ortak açıklamasına göre, 2023'ün Temmuz ayının ilk 3 haftası bugüne kadarki en sıcak 3 haftalık dönem oldu. DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas, bu rekor için, “İklim değişikliğinin acı gerçeği ve geleceğin habercisi.” yorumunu yaptı.
AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve Dünya Meteoroloji Örgütünün (DMÖ) ortak açıklamasına göre, 2023'ün Temmuz ayının ilk 3 haftası bugüne kadarki en sıcak 3 haftalık dönem oldu.