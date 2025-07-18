Doğum yardımı Temmuz ayı ödemesi: Yeni doğum parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Doğum yardımı ya da çocuk parası ödemeleri her ay annelerin hesaplarına geçiyor. İlk çocuk için tek seferlik olarak ödenen doğum parası, sonraki çocuklar için aylık olarak yatırılıyor. Başvurular anne veya baba tarafından yapılabiliyor. İl ödemeler mayıs ayında ve topluca gerçekleşmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yeni doğum yardımı ne kadar? Doğum parası Temmuz ödemesi ne zaman?

Doğum yardımı Temmuz ayı ödemesi: Yeni doğum parası yattı mı, ne zaman yatacak? - 1

Doğum desteği ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. Türk vatandaşı anne veya babaya her canlı doğum için verilebilen doğum yardımı için ailenin Türkiye'de yaşamını sürdürüyor olması gerekiyor. Doğum desteği 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında doğun çocuklar için geçerli oluyor. İşte, doğum yardımı ödeme bilgisi...

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Doğum yardımı Temmuz ayı ödemesi: Yeni doğum parası yattı mı, ne zaman yatacak? - 2

TEMMUZ DOĞUM YARDIMI YATTI MI?

Temmuz ayına ilişkin doğum desteği henüz hesaplara geçmesi. Ödemelerin, mayıs ve haziran aylarında olduğu gibi 28-31 Temmuz günleri arasında yapılması bekleniyor. Mayıs ayında 28'inde yatırılmıtı, haziran da ise 30'unda ödemeler hesaplara geçti.

Doğum yardımı Temmuz ayı ödemesi: Yeni doğum parası yattı mı, ne zaman yatacak? - 3

2025 YENİ DOĞUM YARDIMI TUTARI

• 1. çocuk için tek seferlik 5.000 TL,
• 2. çocuk için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL,
• 3. ve üzeri çocuklar için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5.000 TL yardım yapılıyor.

Doğum yardımı Temmuz ayı ödemesi: Yeni doğum parası yattı mı, ne zaman yatacak? - 4

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU

Yeni doğum yapmış veya yapacak anne ve babalar, söz konusu destekden faydalanabilmek için e-devlet üzerinden başvuru yapabilir. Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/ashb-dogum-yardimi-8663 adresinden alınıyor.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI

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