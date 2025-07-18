Doğum yardımı Temmuz ayı ödemesi: Yeni doğum parası yattı mı, ne zaman yatacak?
Doğum yardımı ya da çocuk parası ödemeleri her ay annelerin hesaplarına geçiyor. İlk çocuk için tek seferlik olarak ödenen doğum parası, sonraki çocuklar için aylık olarak yatırılıyor. Başvurular anne veya baba tarafından yapılabiliyor. İl ödemeler mayıs ayında ve topluca gerçekleşmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yeni doğum yardımı ne kadar? Doğum parası Temmuz ödemesi ne zaman?
Doğum desteği ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. Türk vatandaşı anne veya babaya her canlı doğum için verilebilen doğum yardımı için ailenin Türkiye'de yaşamını sürdürüyor olması gerekiyor. Doğum desteği 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında doğun çocuklar için geçerli oluyor. İşte, doğum yardımı ödeme bilgisi...