Doğum yardımı Temmuz ayı ödemesi: Yeni doğum parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Doğum desteği ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. Türk vatandaşı anne veya babaya her canlı doğum için verilebilen doğum yardımı için ailenin Türkiye'de yaşamını sürdürüyor olması gerekiyor. Doğum desteği 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında doğun çocuklar için geçerli oluyor. İşte, doğum yardımı ödeme bilgisi...