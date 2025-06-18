Temmuz kira zam oranı için beklenen tarih! TÜİK Temmuz ayı kira zammı ne zaman belli olacak?
Kira zammı, ev sahibi ve kiracıların her ay gündemini meşgul ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon rakamlarına göre kira zam oranı şekilleniyor. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre söz konusu ayda kira sözleşmesini yenileyecek kiracıların kira bedelleri yeniden belirleniyor. Buna göre haziran ayı kira zammı yüzde 45,80 olarak açıklanmıştı. Peki, Temmuz kira zammı ne zaman açıklanır?
TÜİK her ayın 3'ünde enflasyon rakamlarını paylaşıyor. Enflasyon verileriyle beraber konut ve iş yeri kira artış oranı da belli oluyor. Geçtiğimiz ay yıllık enflasyon yüzde 35,41, aylık enflasyon ise yüzde 1,53 olmuştu. Ev sahipleri ve kiracıların beklediği Temmuz kira artış oranı 3 Haziran'da belli olacak. İşte, haziran enflasyon beklentisi...