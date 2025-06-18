Temmuz kira zam oranı için beklenen tarih! TÜİK Temmuz ayı kira zammı ne zaman belli olacak?

MAYIS KİRA ZAM ORANI

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 35,41 oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 1,53 olarak kaydedilmişti. Mayıs enflasyon rakamlarıyla Haziran ayında konut ve işyerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 45,80 açıklandı.



Nisan ayındaki verilere göre de ev ve işyeri kiralarında uygulanacak yasal zam oranı yüzde 48,73 olarak duyurulmuştu.