Temmuz kira zam oranı için beklenen tarih! TÜİK Temmuz ayı kira zammı ne zaman belli olacak?

Kira zammı, ev sahibi ve kiracıların her ay gündemini meşgul ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon rakamlarına göre kira zam oranı şekilleniyor. 12 aylık TÜFE ortalamasına göre söz konusu ayda kira sözleşmesini yenileyecek kiracıların kira bedelleri yeniden belirleniyor. Buna göre haziran ayı kira zammı yüzde 45,80 olarak açıklanmıştı. Peki, Temmuz kira zammı ne zaman açıklanır?

Temmuz kira zam oranı için beklenen tarih! TÜİK Temmuz ayı kira zammı ne zaman belli olacak? - 1

TÜİK her ayın 3'ünde enflasyon rakamlarını paylaşıyor. Enflasyon verileriyle beraber konut ve iş yeri kira artış oranı da belli oluyor. Geçtiğimiz ay yıllık enflasyon yüzde 35,41, aylık enflasyon ise yüzde 1,53 olmuştu. Ev sahipleri ve kiracıların beklediği Temmuz kira artış oranı 3 Haziran'da belli olacak. İşte, haziran enflasyon beklentisi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Temmuz kira zam oranı için beklenen tarih! TÜİK Temmuz ayı kira zammı ne zaman belli olacak? - 2

HAZİRAN KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00'da duyurulacak ve böylece Haziran kira zam oranı da belli olacak.

Temmuz kira zam oranı için beklenen tarih! TÜİK Temmuz ayı kira zammı ne zaman belli olacak? - 3

HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ 

Piyasa katılımcıları anketine göre haziran ayına dair katılımcıların; cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 olmuştur.

2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

Temmuz kira zam oranı için beklenen tarih! TÜİK Temmuz ayı kira zammı ne zaman belli olacak? - 4

MAYIS KİRA ZAM ORANI

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 35,41 oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 1,53 olarak kaydedilmişti. Mayıs enflasyon rakamlarıyla Haziran ayında konut ve işyerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 45,80 açıklandı.

Nisan ayındaki verilere göre de ev ve işyeri kiralarında uygulanacak yasal zam oranı yüzde 48,73 olarak duyurulmuştu.

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