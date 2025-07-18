Temmuz ortasında soba yakarak ısınıyorlar: Bir ilde hava sıcaklığı 0 dereceye düşüyor
Türkiye’nin en soğuk illerinden olan Ardahan’da, temmuz ayının ortasında hava sıcaklıkları geceleri 0 dereceye kadar düşüyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayanlar, yaz mevsiminin ortasında soba yakmak zorunda kalıyor.
Kentte gündüzleri hava sıcaklığı 20 derece civarında seyretse de akşam saatlerinden itibaren başlayan ani sıcaklık düşüşü, vatandaşları kış şartlarını andıran soğukla karşı karşıya bırakıyor.