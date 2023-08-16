Temmuz'da 12 yeni ekstrem sıcaklık tespit edildi: En sıcak yer Cizre oldu
Türkiye'de Temmuz 2023'te normalinin çok üstünde seyreden "ekstrem" 12 yeni sıcaklık tespit edildi. Temmuzda en düşük sıcaklık ise 1,1 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek ise 47,5 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklıklar, Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Trakya, İstanbul'un Kumköy, Sarıyer, Şile ve Florya ilçeleri, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Sinop, Düzce, Ankara'nın Kızılcahamam, Van'ın Erciş ilçeleri, Siirt, Gaziantep, Kilis, Şırnak Cizre, Şanlıurfa'nın Akçakale çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, Sinop'un Boyabat, Sivas'ın Zara, Erzincan'ın Tercan ilçelerinde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.