imsakiye

Temsilci genç başvuruları 2025 başladı: 19 Mayıs etkinliklerinde görev alacak temsilci genç nedir, ne yapar? Başvuru nasıl yapılır?

Temsilci genç başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nda yer alacak gençleri belirleyeceği "2025 yılı temsilci genç" başvurularının başlamasıyla birlikte, "Temsilci genç nedir, ne yapar?" soruları merak ediliyor. Peki, temsilci genç nedir, ne yapar? Başvuru nasıl yapılır?

Temsilci genç başvuruları 2025 başladı: 19 Mayıs etkinliklerinde görev alacak temsilci genç nedir, ne yapar? Başvuru nasıl yapılır? - 1

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde her yıl alınan temsilci genç başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerinde yer almak üzere yaşadığı şehri ve ülkesini temsil edecek gençleri belirleyecek. Peki, temsilci genç nedir, ne yapar? Başvuru nasıl yapılır?

TÜRKİYE HABERLERİ

Temsilci genç başvuruları 2025 başladı: 19 Mayıs etkinliklerinde görev alacak temsilci genç nedir, ne yapar? Başvuru nasıl yapılır? - 2

TEMSİLCİ GENÇ NEDİR, NE YAPAR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her sene olduğu gibi 2025’te de Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından seçilecek temsilciler, söz konusu etkinliklere katılacak. Bu yıl 182 genç, programlarda yer alma şansına sahip olacak.

Seçilen gençler, 12-22 Mayıs tarihlerindeki resmi törenlere katılarak Anıtkabir'deki özel programda yer alacak ve Gençlik Haftası etkinliklerinde aktif rol üstlenecek.

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı ile görüşmelerde bulunacak gençler, aynı zamanda İstanbul, Çanakkale, Bursa ve Ankara'ya düzenlenecek kültürel ve tarihi gezilere de katılacak.

Temsilci genç başvuruları 2025 başladı: 19 Mayıs etkinliklerinde görev alacak temsilci genç nedir, ne yapar? Başvuru nasıl yapılır? - 3

TEMSİLCİ GENÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Temsilci genç olmak isteyenler, 15 Nisan'a kadar “https://genclikhizmetleri.gov.tr” adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Açıklamada ayrıca, "18-25 yaş arası ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında okuyan, gençlik çalışmalarına aktif katılım sağlayan, gönüllülük faaliyetlerinde bulunmuş, sosyal etkinliklerde aktif rol alabilecek, milli ve manevi değerlere saygılı gençler, Gençlik Haftası etkinliklerine temsilci genç olarak katılmaya hak kazanabilecek." ifadeleri kullanıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER