Temsilci genç başvuruları 2025 başladı: 19 Mayıs etkinliklerinde görev alacak temsilci genç nedir, ne yapar? Başvuru nasıl yapılır?
Temsilci genç başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nda yer alacak gençleri belirleyeceği "2025 yılı temsilci genç" başvurularının başlamasıyla birlikte, "Temsilci genç nedir, ne yapar?" soruları merak ediliyor. Peki, temsilci genç nedir, ne yapar? Başvuru nasıl yapılır?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde her yıl alınan temsilci genç başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerinde yer almak üzere yaşadığı şehri ve ülkesini temsil edecek gençleri belirleyecek. Peki, temsilci genç nedir, ne yapar? Başvuru nasıl yapılır?