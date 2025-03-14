Temsilci genç başvuruları 2025 başladı: 19 Mayıs etkinliklerinde görev alacak temsilci genç nedir, ne yapar? Başvuru nasıl yapılır?

TEMSİLCİ GENÇ NEDİR, NE YAPAR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her sene olduğu gibi 2025’te de Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından seçilecek temsilciler, söz konusu etkinliklere katılacak. Bu yıl 182 genç, programlarda yer alma şansına sahip olacak.



Seçilen gençler, 12-22 Mayıs tarihlerindeki resmi törenlere katılarak Anıtkabir'deki özel programda yer alacak ve Gençlik Haftası etkinliklerinde aktif rol üstlenecek.



Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı ile görüşmelerde bulunacak gençler, aynı zamanda İstanbul, Çanakkale, Bursa ve Ankara'ya düzenlenecek kültürel ve tarihi gezilere de katılacak.