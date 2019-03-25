Tendürek baharda da geçit vermiyor
Anadolu Ajansı
Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.
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1Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek rakımlı geçitlerinden Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
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2Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan, Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi’nde kar yağışı etkili oldu.
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3Geçidin en yüksek noktaları olan, Doğubayazıt'ın Somkaya ile Çaldıran'ın Gülizar köyleri arasında kalan kısımda, kar yağışı nedeniyle rampayı çıkamayan, çoğunluğunu ağır tonajlı araçların oluşturduğu birçok araç yolda kaldı.
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4Van ve Ağrı'dan bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolda kalan araçları kurtarmak için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
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5Doğubayazıt-Çaldıran kavşağındaki dinlenme tesislerine sığınan çok sayıda tır şoförü, kar yağışının etkisini kaybetmesini bekliyor.
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6Tır şoförü Çetin Yılmaz, Tacikistan'dan yola çıktığını ve Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi.
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7Iğdır ile Doğubayazıt'ı birbirine bağlayan Ağrı Dağı eteğindeki Pamuk Geçidi'nde de kar yağışının etkili olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu bölgeyi kazasız, belasız geçtik. Fakat bu kez Tendürek Geçidi'nde kar yağışına yakalandık. Yaklaşık 4 saattir burada mahsur kaldım. Yetkililerin yardımını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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