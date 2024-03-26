Tepebaşı Belediyesi hangi partide? Tepebaşı Belediye başkanı kimdir? Tepebaşı Belediye başkan adayları

TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç Kimdir?

Eskişehir 'de doğdu. Maarif Koleji'ni bitirdikten sonra 1969 yılında İstanbul Diş Hekimliği Yüksek Okulu’ndan mezun oldu ve serbest Diş Hekimi olarak çalışma hayatına atıldı.1986 yılında Eskişehir-Kütahya-Afyon-Bilecik illeri Diş Hekimleri Odası Başkanı seçilen Ataç, 1994-1999 yıllarında Anadolu Üniversitesi Mediko-Sosyal Öğrenci Hastanesi’nde Diş Hekimi olarak görev aldı.Türk Diş Hekimleri Birliği’nin çeşitli kademelerinde görev alan Ataç, 1996-1997 ve 1998-1999 yıllarında Türk Diş Hekimleri Birliği 'Etik Komisyonu' üyeliğine seçildi ve 2004-2009 yılları arasında Türk Diş Hekimleri Biriliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.18 Nisan 1999 yılı yerel seçimlerinde DSP listesinden Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı’na seçilen Dt. Ahmet Ataç, 2004 yılına kadar Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.29 Mart 2009 seçimlerinde aday olduğu DSP’den Eskişehir halkının büyük desteğiyle tekrar Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Ataç, 2011 yılı Şubat ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu' nun da katıldığı törenle CHP 'ye katıldı.Tepebaşı Belediyesi, Dt. Ahmet Ataç 'ın gerçekleştirdiği, "Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu", "Ulusal Sanat çalıştayı", "Enerji Etkin Bina", "Altın Ayaklar", "Evde Sağlık Hizmetleri", "Belde evleri", "Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi", "Yaşam Köyü ve Alzheimer Merkezi", "Behiç Erkin" ve "Efsane Es-Es 1965" spor kompleksleri, "Atilla Özer Karikatürlü Ev" Down sendromlu çocukların rehabilitasyonuna katkı sağlayan "Gökkuşağı Kafe", "23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi" gibi bir çok projeleriyle farklı ve başarılı çalışmalara imza atmaya devam etmektedir.Evli ve 3 çocuk babası olan Dt. Ahmet Ataç İngilizce bilmektedir.