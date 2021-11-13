Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde makine teknikeri Hüseyin Kadıoğlu, araç yolu olmayan sarp arazideki evine, döşediği 110 metre uzunluğundaki raylı sistem sayesinde elektrikli motorla çalışan vagonla ulaşım sağlıyor. Uzaktan kumandalı elektrikli vagona binen Kadıoğlu, yaklaşık 80 derece eğimli fındık bahçesinden geçerek 2,5 dakikalık yolculukla tepedeki evine inip çıkıyor.

Haberler - DHA 13.11.2021 - 10:22

Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 1

Çifteköprü Mahallesi’nde yaşayan makine teknikeri Hüseyin Kadıoğlu, sarp arazideki evine araç yolu olmayınca kolayca inip çıkabilmek için ilginç bir çözüm yolu buldu.

Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 2

Fındık bahçesine 110 metre uzunluğunda raylı sistem döşeyen Kadıoğlu, elektrikli motorla çalışan vagonla ulaşım sağlamaya başladı.

Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 3

Uzaktan kumandalı elektrikli vagona binen Kadıoğlu, yaklaşık 80 derece eğimli fındık bahçesinden geçerek 2,5 dakikalık yolculukla tepedeki evine inip çıkıyor.

Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 4

Kadıoğlu, yavaş kalkış, hız kontrol ve ani fren sistemleri de entegre ettiği vagonla misafirlerini de evine taşıyor.

Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 5

Bölgenin zorlu coğrafyasının kendilerini böyle bir fikir bulmaya mecbur bıraktığını belirten Kadıoğlu, “Baba-dede yadigarı evimize sahip çıkmak istedik. Ama buraya araç yolu yok. Mesleğimiz olduğundan akılımıza böyle bir ulaşım aracı yapma fikri geldi. Tamamen kendi araştırmalarım ve tasarımım. Görenlere çok tuhaf geldi. Bunu yaptırmak isteyenler de oldu” dedi.

Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 6

Düzeneği anlatan Kadıoğlu, “Teknik birçok özellikleri var. Çalışırken tek halat kesilirse kaza olur. Elektrik kesilse sadece durur, bir aksilik olmaz. Burada ev yapacakken ayak basacak kadar düz yer yoktu. Bu makine olmasaydı bunları yapmak mümkün değildi. Misafirlerimiz oluyor; hanıma diyorum ‘al kumandayı sen in, al gel’. Çok heyecan verici olduğunu söylüyorlar” diye konuştu.

Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 7
Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 8
Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 9
Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 10
Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 11
Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 12
Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 13
Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 14
Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 15
Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 16
Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 17
Tepedeki evine vagonlu raylı sistemle inip çıkıyor - 18

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